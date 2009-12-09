I`m front-end developer with passion for experiments and performance optimization. As interaction designer I was hippy to work for National Olympic Сommittee, Timur Bekmambetov, Nissan Auto etc. I`m based inAmsterdam and believe it`s a sunrise of interactive revolution.
Портфолио
- Приложение для журнала Финанс.393 просмотра
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Отзывы заказчиков
$200
6 баллов
8 лет назад
Задача решена. Громадное спасибо.
Ответный отзыв
Михаил, вы пропали 5 лет назад, не оплатили проект и сейчас опять ставите меня в неудобное положение, оставляя отзыв (пусть и положительный) спустя много лет. Сервис требует от меня оплату (за работу которая никогда не была оплачена) и блокирует аккаунт, а вы уклоняетесь от обсуждения и решения проблемы. В скайпе меня не авторизовали, по телефону обругали, в сообщениях не отвечаете. Я ничего лично против вас не имею, но впечатление от коммуникации исключительно негативное. К сожалению у меня нет времени преследовать вас из - за блокированного аккаунта еще какими-то способами. Все что могу - оставить отрицательный отзыв что бы как то мотивировать вас к изменению стиля общения.
$450
10 баллов
14 лет назад
Все отлично сделано. В виду праздников немного задержалось тестирование и оплата с нашей стороны. Но исполнитель подошел адекватно к этой задержке. Рекомендую.
Ответный отзыв
Профессиональный подход, хорошее ТЗ. Требовательность, посему если не готовы делать на 5 с плюсом - не беритесь вообще.
$100
10 баллов
14 лет назад
Качественное исполнение поставленное задачи, оставил приятное впечатление. Еще раз благодарю за проделанную работу.
Ответный отзыв
С вашими указаниями работали быстрее, чем обычно! Проект прошел четко и быстро.
$40
10 баллов
14 лет назад
Денис все сделал очень быстро и качественно. Проект сдан в срок и точно все в соответствии с ТЗ. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству, рекомендую
Веб-программирование
3 отзыва
от $500
#713
Разработка игр
нет отзывов
от $5000
#523
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $200
#635
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1000
#677