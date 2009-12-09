Михаил, вы пропали 5 лет назад, не оплатили проект и сейчас опять ставите меня в неудобное положение, оставляя отзыв (пусть и положительный) спустя много лет. Сервис требует от меня оплату (за работу которая никогда не была оплачена) и блокирует аккаунт, а вы уклоняетесь от обсуждения и решения проблемы. В скайпе меня не авторизовали, по телефону обругали, в сообщениях не отвечаете. Я ничего лично против вас не имею, но впечатление от коммуникации исключительно негативное. К сожалению у меня нет времени преследовать вас из - за блокированного аккаунта еще какими-то способами. Все что могу - оставить отрицательный отзыв что бы как то мотивировать вас к изменению стиля общения.