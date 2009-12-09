Добавить на сайт админку на PHP

Нужен скрипт как тут: _hubu.ru(нажать на прослушивание любого трека) Особенность скрипта в том что переходя на другие страницы музыка не прерывается + скрипт не в отдельном окне. Сколько будет стоить подключить такой скрипт? Только чтобы музыка ...
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