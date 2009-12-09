Добавить на сайт админку на PHP

Веб-программированиеЗавершен8 заявок286 просмотров
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PHP
14 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
LP_FUNKy
38 летНидерланды
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$40
1 день
Денис все сделал очень быстро и качественно. Проект сдан в срок и точно все в соответствии с ТЗ. Спасибо за работу.
Был рад сотрудничеству, рекомендую
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