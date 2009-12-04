Добавить на html-сайт книгу отзывов

Веб-программированиеЗавершен8 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт - http://circ-a.ru

отзывы должны премодерироваться,

осталвлять их можно без регистрации, но с капчей.

должна быть функция редактирования или удаления отзывов админом.

рейтинг к каждому отзыву по 5-балльной шкале.

дизайн, если будет нужен - предосталвю.

в аську, личку и почту просьба не писать.

HTML
14 лет назад
ZiXX
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$60
7 дней
Второй раз работаю с Сергеем, второй раз получаю от сотрудничества самые положительные впечатления. Быстро, красиво и без лишних вопросов сделал достаточно нетривиальный проект, учел все правки и пожелания.
Четко поставленная задача. Оплата в срок. Сотрудничеством доволен(во второй раз :)). Надеюсь будет 3-4... :)
  • Похожие заказы

  • Скрипт музыки без перезагрузки страницы

    $20

    Нужен скрипт как тут: _hubu.ru(нажать на прослушивание любого трека) Особенность скрипта в том что переходя на другие страницы музыка не прерывается + скрипт не в отдельном окне. Сколько будет стоить подключить такой скрипт? Только чтобы музыка ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт парсинга сайтов

    $50

    Цель: организовать логическую систему со своими макросами и шаблонами для подготовки контента с любого-сайта источника с использование регулярных выражений. Более подробно в аське: 292-341-293 Предпочтение отдается тем, кто уже занимался подобными вещами.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо внести изменения в javascript

    $10

    Мы экспериментировали с тем, как с помощью ява-скриптов сделать страницы сайта http://www.allbest.ru/ (основная аудитория – студенты) более привлекательным для посетителей. Пока остановили свой выбор на ява-скрипте "мухи", например, на странице http://revolution.allbest.ru/00021465_0.html Получили хороший эффект. Увеличилось время, проводимое ...

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание плеера

    Требуется написание плеера на flash, только кодинг, интерфейс разрабатываем сами. Суть работы: online радио плеер c возможностью передачи id номера проигрываемой песни. Т.к. генерировать поток будем мы, то и id песни тоже заложим в поток, необходимо ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дописать PHP скрипт для импорта еще 1 таблицы

    $40

    Имеется несложный PHP скрипт, который с помощью класса Spreadsheet_Excel_Reader импортирует данные из простых Excel таблиц в таблицы MySQL. Нужно ДОПИСАТЬ этот код, чтобы он мог работать еще с одним вариантом входных таблиц для импорта в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Социальная новостная сеть

    Создать социальная новостная сеть. По принципу www.smi2.ru Как все работает На главную страницу попадают новости, набравшие достаточный рейтинг, который зависит от того, кто проголосовал за новость. Вес голоса каждого участника напрямую зависит от его личного рейтинга в СМИ2. ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 скрипта - форма со страницы отправляет емайл

    Нужно написать 2 маленьких скрипта. Скрипт считывает введенную пользователем информацию и отправляет по указанному емайлу. Раньше уже был скрипт обеспеченный хостингом, но теперь хостинг его не поддерживает, поэтому нужен новый скрипт. Скрипт должен кроссбраузерно работать. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад