Добавить на html-сайт книгу отзывов

Нужен скрипт как тут: _hubu.ru(нажать на прослушивание любого трека) Особенность скрипта в том что переходя на другие страницы музыка не прерывается + скрипт не в отдельном окне. Сколько будет стоить подключить такой скрипт? Только чтобы музыка ...