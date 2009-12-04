Добавить на html-сайт книгу отзывов

Нужен скрипт как тут: _hubu.ru(нажать на прослушивание любого трека) Особенность скрипта в том что переходя на другие страницы музыка не прерывается + скрипт не в отдельном окне. Сколько будет стоить подключить такой скрипт? Только чтобы музыка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - http://circ-a.ru
отзывы должны премодерироваться,
осталвлять их можно без регистрации, но с капчей.
должна быть функция редактирования или удаления отзывов админом.
рейтинг к каждому отзыву по 5-балльной шкале.
дизайн, если будет нужен - предосталвю.
в аську, личку и почту просьба не писать.
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