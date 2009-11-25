Требуется написание плеера на flash, только кодинг, интерфейс разрабатываем сами.

Суть работы:

online радио плеер c возможностью передачи id номера проигрываемой песни. Т.к. генерировать поток будем мы, то и id песни тоже заложим в поток, необходимо по кнопке "заказать" передать информацию об id в другую базу данных.

Только люди которые имеют опыт программирования на flash.

После выбора исполнителя вышлем ТЗ