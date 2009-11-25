Требуется написать с нуля: Систему управления веб магазинами. Биллинг. так же надо будет подключить электронные платежные системы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание плеера на flash, только кодинг, интерфейс разрабатываем сами.
Суть работы:
online радио плеер c возможностью передачи id номера проигрываемой песни. Т.к. генерировать поток будем мы, то и id песни тоже заложим в поток, необходимо по кнопке "заказать" передать информацию об id в другую базу данных.
Только люди которые имеют опыт программирования на flash.
После выбора исполнителя вышлем ТЗ
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