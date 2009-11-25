Доделать отображение материалов в joomla

Веб-программированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
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Нужно добавить возможность добавлять один материал сразу в несколько разделов, а так же добавить возможность отображения тэгов. Пишитецены. ICQ 372206540.

Joomla
14 лет назад
alexpes2000
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
barab69
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Крайне оперативный человек)) Спасибо, сделано все, что было нужно, без лишних объяснений
Очень приятный, пунктуальный и порядочный заказчик. Все материаллы для работы были предоставлены. Все условия соблюдены.
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