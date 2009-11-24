Скрипт защиты ссылок видеофайлов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Есть сервер с видеофайлами формата flv и есть сайты (на DLE) для просмотра этих файлов. Нужен скрипт для защиты этих файлов, то есть кривая ссылка на файл должна зависить от IP посетителя сайта, формироваться динамически.

Возможна разработка многопользовательского ресурса доступа к серверу с видеофайлами для владельцев сайтов онлайн видео

14 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
DeltaFan
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
За 15$ предоплаты я поимел только месяц убитого времени и пустые обещания, с последующим игнором всех сообщений, не смотря на то что человек появляется на сайте ежедневно. Не понятно на что расчитывает исполнитель с таким отношением к работе, разве что разжиться мелочевкой с предоплат. Не знаю какой из Романа программист, так как не увидел ни единой написанной строчки кода за месяц, но если рискнете делать заказ, лучше воспользуйтесь безопасной сделкой.
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