Скрипт защиты ссылок видеофайлов

Есть сервер с видеофайлами формата flv и есть сайты (на DLE) для просмотра этих файлов. Нужен скрипт для защиты этих файлов, то есть кривая ссылка на файл должна зависить от IP посетителя сайта, формироваться динамически.

Возможна разработка многопользовательского ресурса доступа к серверу с видеофайлами для владельцев сайтов онлайн видео