Необходимо реализовать на флеше рабочюю среду системы Windows (а именно интерфейса Папок в Windows) с некоторыми рекламными вставками. Фактически реалистично показать неотличимую от оригинала среду Мой Компьютер с рекламной демонстрацией пользователю возможностей среды Windows. (простыми словами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закачать изображение и создать две уменьшенные копии с разным разрешением.
Стучите в ICQ. Главный вопрос, почему не создаёт второе уменьшенное изображение
функции класса - алиасы функций codeigniter в которых создаются config массивы для вызова функций codeigniter.
//Загрузка библиотеки изображений
$this->load->library('image_functions');
//Загрузка изображения
$input['bi'] = $this->image_functions->upload('userfile', 'img_gal');
//Создание изображения для предпросмотра
$input['si'] = $this->image_functions->get_resize($input['b_image'], "gallery", 200, 200);
if(empty($_FILES['hi']['name']))
{
//Создание изображения для шапки
$input['bi'] = $this->image_functions->upload('userfile', 'img_gal');
$input['hi'] = $this->image_functions->get_resize($input['bi'], "gallery", 186, 81);
}
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