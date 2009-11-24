Скрипт Сканворд & Кроссворд

Привет фрилансерам!

Заказ не большой но вы на этом и живете... и так

Как видно из заголовка мне требуется скрипт Сканворда & Кроссворда и так что я вижу в нем:

1. Все данные берутся с базы и генерируется на странице(я заношу их сам если будет с текста не проблема главное описание как оно работает базу сам сделаю)

2. Отображение картинок(загружается картинка ей передаются параметры где она должна быть и там отображается)

3.Ключевые слова... я задаю одно, два, три и т.д слова форма этих ключевых слов отображается в сканворде и за перделами при отгадывании буквы заполняется в форме при отгадывании всех букв слова вылетает алерт с поздравлениями.

4. Ссылка на вставку этого сканворда(кроссворда) на другой сайт

5. Переход по квадратам с помощью стрелок на клавиатуре

6. Проверка правильности ответа

Ну вот в основном все...

Написал полностью если что то не понятно потом более подробно расскажу что и как.

Цену не пишу потому как жду от вас предложений кто за сколько и в какие сроки сделает главное не java-аппплет преимущество php js