Скрипт Сканворд & Кроссворд

Требуется программист для реализации интернет проекта. Технические требования к CMS в приложении. Жду ваших предложений по: - подходящему движку (платному); - цены; - сроки. А также варианты реализации на выбранных движках. Условия выбора исполнителя - "Цена, качество, сроки и ...
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Заказ не большой но вы на этом и живете... и так
Как видно из заголовка мне требуется скрипт Сканворда & Кроссворда и так что я вижу в нем:
1. Все данные берутся с базы и генерируется на странице(я заношу их сам если будет с текста не проблема главное описание как оно работает базу сам сделаю)
2. Отображение картинок(загружается картинка ей передаются параметры где она должна быть и там отображается)
3.Ключевые слова... я задаю одно, два, три и т.д слова форма этих ключевых слов отображается в сканворде и за перделами при отгадывании буквы заполняется в форме при отгадывании всех букв слова вылетает алерт с поздравлениями.
4. Ссылка на вставку этого сканворда(кроссворда) на другой сайт
5. Переход по квадратам с помощью стрелок на клавиатуре
6. Проверка правильности ответа
Ну вот в основном все...
Написал полностью если что то не понятно потом более подробно расскажу что и как.
Цену не пишу потому как жду от вас предложений кто за сколько и в какие сроки сделает главное не java-аппплет преимущество php js
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