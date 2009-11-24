Поставить сапу на укоз

Требуется перевести действующий интернет магазин etalon-jenavi.ms с самописной CMS на Shop-Script и дополнить его функционалом для организации соц.сети. Если от вас будет обоснованное предложение другой CMS – готов обсудить. Самописные CMS не предлагать, т.к. именно от ...