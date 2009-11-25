Задача для спеца по javascript

Нужно сделать редизайн сайта http://www.yunost-dubna.ru , в связи с чем требуется сменить стиль. Дизайн должен быть принципиально новый. Из существующего остается только логотип. Приму не значительное улучшение логотипа для того, чтобы он вписался в новый дизайн. Понравилась задумка сайта ...