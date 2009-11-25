Задача для спеца по javascript

Привет. необходимо надеть родной темплейт на сайт: http://pitomec.ck.ua, погонять и убедиться что нет гюков, перевести графику на русский. движок SocialEngine. детали при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача в том что скрипт работает на эксплорере и опере а с мозилой проблема. Требуется корректировка работы javascript во всех браузерах.
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