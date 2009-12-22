Добавление новых функций в сайт

Здравствуйте.

Есть сайт (формата "каталог продукции") на вроде бы неплохой самописной CMS. Необходимо СРОЧНО - В ТЕЧЕНИИ МАКСИМУМ 2-Х ДНЕЙ внести корректировки. Если будет очевидно, что выполнение работы затягивается со стороны исполнителя, буду искать другого, так как профессионал сделает данную работу быстро и без проблем.

ТЗ следующее:

1) Сделать дополнительный уровень вложенности для всех продуктов каталога - детальная информация о каждом выбранном продукте. Т.е. в настоящий момент мы заходим в какой-то раздел, затем подраздел, и в итоге попадаем в СПИСОК продукции конкретного бренда, где, если кликаем на уже конкретную модель, то получаем лишь увеличение картинки продукции. А надо, чтобы при клике на конкретный продукт, происходил переход на страницу детальной информации о продукте, где должно быть следующее: картинка, некое подобие характеристик (поля: фабрика, серия, артикул, возможность отделки (цвет), комплектующие, материал изготовления), описание. При чем в админке должна быть не только возможность ввода данных в эти поля, но также и возможность выключить конкретные поля характеристик, чтобы они не отображались на сайте (потому что эти данные могут быть нужны не всем товарам). Насчет картинок - хотелось бы как-то реализовать, чтобы те, которые и в оригинале достаточно маленькие, отображались в оригинальном размере сразу, а те, которые большие, отображались в уменьшенном размере, но при клике увеличивались.

2) Сделать возможность редактирования надписей (наименований) товаров под их фото.

3) Сделать возможность добавления нескольких картинок к новостям (сейчас - только одна)

4) Сделать возможность добавления картинок в разделе "Полезное" (по тому же типу, как сделано в новостях, чтобы маленькие картинки могли отображаться около конкретной статьи в списке статей).

5) Сделать возможность добавления картинок в текст с увеличением (сейчас там есть редактор, через который можно вставить картинки, но без масштабирования).

6) В разделе каждой фабрики под заголовком должен быть логотип этой фабрики (сделать возможность добавления такой картинки в админке, и, желательно, чтобы они уменьшались до определенного общего размера).

7) Сделать возможность добавление Title в любую страницу сайта (сейчас только в статьи Полезное вроде).

8) Ввести защиту текта от копирования (чтобы текст с сайта нельзя было скопировать).

Это всё чтобы было понятно, что делать. Ну а ссылку на сайт скину при необходимости по запросу.

По стоимости - хотелось бы уложиться в 100$. Если к завтрашнему вечеру все будет готово - за скорость плюс 40$

Далее с данным сайтом возможно надо будет работать постоянно - вносить новые функции и т.п.