Добавление новых функций в сайт

Здравствуйте! нужно доработать функционал сайта на базе вордпресса, внести мелкие правки. 1. сделать поиск по товарам 2. сделать раздельный вывод групп товаров 3. разработать .csv файл по необходимым параметрам (для возможности импорта товаров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть сайт (формата "каталог продукции") на вроде бы неплохой самописной CMS. Необходимо СРОЧНО - В ТЕЧЕНИИ МАКСИМУМ 2-Х ДНЕЙ внести корректировки. Если будет очевидно, что выполнение работы затягивается со стороны исполнителя, буду искать другого, так как профессионал сделает данную работу быстро и без проблем.
ТЗ следующее:
1) Сделать дополнительный уровень вложенности для всех продуктов каталога - детальная информация о каждом выбранном продукте. Т.е. в настоящий момент мы заходим в какой-то раздел, затем подраздел, и в итоге попадаем в СПИСОК продукции конкретного бренда, где, если кликаем на уже конкретную модель, то получаем лишь увеличение картинки продукции. А надо, чтобы при клике на конкретный продукт, происходил переход на страницу детальной информации о продукте, где должно быть следующее: картинка, некое подобие характеристик (поля: фабрика, серия, артикул, возможность отделки (цвет), комплектующие, материал изготовления), описание. При чем в админке должна быть не только возможность ввода данных в эти поля, но также и возможность выключить конкретные поля характеристик, чтобы они не отображались на сайте (потому что эти данные могут быть нужны не всем товарам). Насчет картинок - хотелось бы как-то реализовать, чтобы те, которые и в оригинале достаточно маленькие, отображались в оригинальном размере сразу, а те, которые большие, отображались в уменьшенном размере, но при клике увеличивались.
2) Сделать возможность редактирования надписей (наименований) товаров под их фото.
3) Сделать возможность добавления нескольких картинок к новостям (сейчас - только одна)
4) Сделать возможность добавления картинок в разделе "Полезное" (по тому же типу, как сделано в новостях, чтобы маленькие картинки могли отображаться около конкретной статьи в списке статей).
5) Сделать возможность добавления картинок в текст с увеличением (сейчас там есть редактор, через который можно вставить картинки, но без масштабирования).
6) В разделе каждой фабрики под заголовком должен быть логотип этой фабрики (сделать возможность добавления такой картинки в админке, и, желательно, чтобы они уменьшались до определенного общего размера).
7) Сделать возможность добавление Title в любую страницу сайта (сейчас только в статьи Полезное вроде).
8) Ввести защиту текта от копирования (чтобы текст с сайта нельзя было скопировать).
Это всё чтобы было понятно, что делать. Ну а ссылку на сайт скину при необходимости по запросу.
По стоимости - хотелось бы уложиться в 100$. Если к завтрашнему вечеру все будет готово - за скорость плюс 40$
Далее с данным сайтом возможно надо будет работать постоянно - вносить новые функции и т.п.
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