Здравствуйте! нужно доработать функционал сайта на базе вордпресса, внести мелкие правки. 1. сделать поиск по товарам 2. сделать раздельный вывод групп товаров 3. разработать .csv файл по необходимым параметрам (для возможности импорта товаров)
Нужен скрипт медиа рич-баннера (rich media banner)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к скрипту медиа рич-баннера
1. Подключение в шаблон в виде
2. Плавающий блок в центре экрана относительно всех сторон, правильно и одинаково работающий и выглядящий в IE 6-8, Опере и Firefox, плавно перемещающийся к центру при прокрутке страницы (с задержкой). Величина задержки настраивается.
Пример поведения - http://www.adriver.ru/doc/specs/new-teh-rich/sample/
3. Кнопка «Закрыть», закрывающая баннер на 24 часа (время до повторного показа настраиваемо) для данного пользователя (по кукисам). Опциональное автозакрытие баннера через определенное время (если не указано, ничего не происходит, пока не нажмут на кнопку «Закрыть»).
4. Возможность ставить несколько рекламных материалов, например массив из 5 промо (или 2х, 1), выбираемых случайно (могут быть разного размера).
5. Поддержка в качестве промо флеш и изображений основных рекламных форматов: 468x60, 728x90, 300x250, 500x500, 720x300, 630x198.
6) В скрипте должны отображаться коды, сгенерированные в open ads (примеры прилагаются).
7) Кнопка «Закрыть» находится в слое над баннером. Возможность указать в настройках положение кнопки «Закрыть» из 4 вариантов – в каждом из углов баннера. В любом случае, кнопка отстоит на 20 px от границ промо.
Сам блок с кнопкой тоже двухслойный. В нижнем слое квадратный div, для которого в настройках указывается цвет фона (также может быть transparent). Для верхнего слоя в настройках указывается файл с изображением кнопки (это может быть png с прозрачностью).
Как должно работать: вставляем в сам скрипт или отдельный файл ряд промо материалов сгенерированных в open ads или заданных в виде простой ссылки с картинкой (флешем) разного размера. Скрипт Рич медиа при открытии страницы рандомно показывает промо из указанного массива, используя при этом размер рамки под размер промо.
Если баннер открутился указанное время и закрыт посетителем сайта, то закрывается на указанный промежуток времени (по кукисам) и не показывается (аналогично, если стоит автозакрытие). Если баннер не открутился указанное время, а был закрыт раньше, то он показывается снова через 4 (настраиваемо) часа.
Возможно использование уже готовых наработок, так как подобные скрипты уже писались не раз.
Предложения скрываются, смело пишите
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