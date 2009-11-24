Cоздание новостного движка

$1000
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок254 просмотра
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В общем надо создать полную копию движка DataLife Engine, а то есть полностью точно такой же функционал

14 лет назад
Pycckoe
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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