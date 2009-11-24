Cоздание новостного движка

Необходимо реализовать на дле сделующее работы с поддоменами. чтобы линки для записей выглядели в виде поддомен. основнойдомен.com тоесть название нашей статьи самый хорошие фото со мной линк на статью должен быть самый-хорошие-фото-со-мной.основнойдомен.com но только в транслите. вот и все