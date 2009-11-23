Парсер Яндекс.Маркет

$500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок278 просмотров
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Необходим парсинг по заданым категориям

возможность остановки работы и продолжения с точки остановки

выдерание картинок

сохранения данных в .csv-файл формата webasyst

14 лет назад
Koshkarov
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад