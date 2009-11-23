Шаблон на MODX

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Нужно натянуть дизайн на MODX

Работа срочная, желательно сделать к утру

Бюджет 3000 руб

Оплата по окончанию работ

icq 428870242

MODX
14 лет назад
StPavel
Павел 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
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