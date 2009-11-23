Подпись в почту

Вот кратко то, что нам нужно

Планируется сервис, одной из частей которого будет установка подписи в эл. почту. Сама подпись это ХТМЛ код, который добавляется в конец письма(если письмо в формате хтмл). То есть пользователь формирует на сайте подпись себе устанавливает приложение и пользуется ей. Для примера можно взять http://www.wisestamp.com/ - по сути надо сделать тоже самое, но для ИЕ (6, 7, 8) и для почтовиков yandex.ru, rambler.ru, mail.ru, bigmir.net, ukr.net, итд, список согласуем