Нужно натянуть дизайн TM на Joomla 1.5, баннеры

- Есть купленный шабон от TM, нужно грамотно, кросбраузерно сверстать и натянуть шаблон на Joomla 1.5, тематично если нужно заточить дизайн под тематику сайта - отдельные страницы.

- Нарисовать хорошие кликовые баннеры нескольких размеров - 2 вида..

- Тематика финансы

- язык сайта основной Англ.

- количество страниц не более 10

Условия работы:

- Не какой предоплаты, оплата только по факту исполнения работы и принятия ее!

- Посредникам просьба не обращаться, перекладывая проект с одной биржи на другую.

- Срок исполнения три недели!

-----

Предлагайте свои цены ниже.