Нужно натянуть дизайн TM на Joomla 1.5, баннеры

Нужно написать скрипт(программу) по копированию моих данных с одного моего сайта на другой в формате бд. Подробности в ТЗ.Просьба пишите Вашу аську и е-мейл. Мой адрес [email protected] Почту просматриваю 2 раза в день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Есть купленный шабон от TM, нужно грамотно, кросбраузерно сверстать и натянуть шаблон на Joomla 1.5, тематично если нужно заточить дизайн под тематику сайта - отдельные страницы.
- Нарисовать хорошие кликовые баннеры нескольких размеров - 2 вида..
- Тематика финансы
- язык сайта основной Англ.
- количество страниц не более 10
Условия работы:
- Не какой предоплаты, оплата только по факту исполнения работы и принятия ее!
- Посредникам просьба не обращаться, перекладывая проект с одной биржи на другую.
- Срок исполнения три недели!
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Предлагайте свои цены ниже.
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