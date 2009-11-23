Простые флеш часики

Веб-программированиеЗавершен12 заявок221 просмотр
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Нужно сделать простые реалтайм стрелочные флэш часики с переключением сезонного времени .

2 одинаковых стрелочных часов

1 - показывают время Пекин (нет сезонного переключения)

2 - показывают время Москва

PSD исходник (циферблат, стрелки) имеется

14 лет назад
Ahill234
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Z_A_P
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$7
1 день
Четкое выполнение за указаное время . Чувствуется профессионал . Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
Предоставил ТЗ,оставался на связи,вовремя оплатил.Я всем доволен.
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