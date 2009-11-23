Переделать FLASH

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Нужно переделать ФЛЕШ(исходник в прикреплен)

http://wizard.ua/test/main.php - это так как сейчас.

http://wizard.ua/test/p1.jpg - должно быть так, только меню слева (т.е. картинки, которые меняются, должны быть на всю ширину экрана. Домик , надписи , текст - убрать. Только большие картинки.) Обращаю внимание на то , что флешка растягивается, потому картинки для вставки должны быть любые.

В итоге должно быть:

1)Папка, из которой берутся картинки для просмотра

2)Флешка, которая подгружает эти картинки и меняет их , так как показано

3)Переделать картинку загрузки (Loading) , желательно как на wizard.ua(волна , которая постепенно заполняется)

Писать в аську два пять один - девять восемь три - семь ноль два

14 лет назад
v1lat
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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