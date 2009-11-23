Движок сайта по поиску работы

Нужно написать парсер, который будет парсить(сохранять) со страниц разных сайтов , и сохранять это все в базу данных(или в файл Excel). Реализовать можно как с помощью PHP скрипта), нужно чтобы приложение(или скрипт) имели возможность ввода ...
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Нужно сделать движок для сайта о работе (поиск резюме, вакансий, категории работы) + создать небольшую графику + интегрировать туда вордпресс или создать возможность для добавления статей. 1 статья должна быть постоянно на главно так чтобы вписывалась в дизайн и сайт был удобочитаемый.
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