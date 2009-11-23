Изменить главную в webasyst

Нужно написать парсер, который будет парсить(сохранять) со страниц разных сайтов , и сохранять это все в базу данных(или в файл Excel). Реализовать можно как с помощью PHP скрипта), нужно чтобы приложение(или скрипт) имели возможность ввода ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
есь магазин http://blemaren.webasyst.net/shop/.
Внем будет всего с 10 таваров. Требуется сделать чтобы на главной выводились товары а не категории.
Пишитев ICQ
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