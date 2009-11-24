Парсинг данных

Есть поисковый запрос, который в yahoo.com возвращает ссылки на 850 страниц одного русскоязычного сайта-каталога. Нужно пройтись по этим страницам и скопировать с них интересующую меня информацию (3-6 параметров).

Задача единоразовая, можно делать вручную или скриптом. Как вам удобнее. Мне нужен будет не скрипт, а результат парсинга в виде экселевского файла (шаблон предоставлю).

Поисковый запрос, сайт и параметры парсинга покажу потенциальным исполнителям, которых устроят следующие условия работы:

Срок выполнения задачи - 1 неделя.

Бюджет - 20 WMZ.

Постоплата, отсутсвие отрицательных отзывов.