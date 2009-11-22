Разработка сайта, доработки, поддержка

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Ищу программистов знакомых с http://www.ilance.com

Задача – разработка сайта на основе продуктов www.ilance.com, доработки, поддержка.

14 лет назад
Neo_Valeriy
Валерий 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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