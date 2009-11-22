Простая система управления сайтом (ASP.NET)

Задача состоит из двух этапов:

1) Написать несколько классов и связанных с ними форм добавления/редактирования объектов. Общая структура (интерфейс) классов, и их описания будут указаны в техническом задании.

2) На основе написанных в пункте 1 классов реализовать простую систему управления каталогом графических работ и лентой блогов.

Для выполнения вышеуказанной задачи ищется квалифицированный ASP.NET-программист, который:

1) Знает C# 3.0 в совершенстве

2) Понимает принципы ООП и паттерны объектно-ориентированного проектирования.

3) Понимает принципы работы и внутреннее устройство .NET Framework

4) Знает классические алгоритмы и структуры данных.

Желательно, чтобы он находился территориально в Москве или МО, а также был молод, любознателен и энергичен :-)

Подробное техническое задание, включающее в себя структуру классов и структуру таблиц базы данных, будет отправлено выбранному исполнителю после короткого собеседования по пунктам 1-4.

Работа сдельная; если сработаемся, возможно долгосрочное интересное и продуктивное сотрудничество.

Резюме в свободной форме присылайте на [email protected].