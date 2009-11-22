Простая система управления сайтом (ASP.NET)

Необходимо создать простой сайт для школы живописи с разделами: о школе, программы школы, цены, контакты, словарь, библиотека, галерея Все полностью подходящие модули есть в simple.cms ее и предлагаю взять за основу. Если удобнее работать с другой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит из двух этапов:
1) Написать несколько классов и связанных с ними форм добавления/редактирования объектов. Общая структура (интерфейс) классов, и их описания будут указаны в техническом задании.
2) На основе написанных в пункте 1 классов реализовать простую систему управления каталогом графических работ и лентой блогов.
Для выполнения вышеуказанной задачи ищется квалифицированный ASP.NET-программист, который:
1) Знает C# 3.0 в совершенстве
2) Понимает принципы ООП и паттерны объектно-ориентированного проектирования.
3) Понимает принципы работы и внутреннее устройство .NET Framework
4) Знает классические алгоритмы и структуры данных.
Желательно, чтобы он находился территориально в Москве или МО, а также был молод, любознателен и энергичен :-)
Подробное техническое задание, включающее в себя структуру классов и структуру таблиц базы данных, будет отправлено выбранному исполнителю после короткого собеседования по пунктам 1-4.
Работа сдельная; если сработаемся, возможно долгосрочное интересное и продуктивное сотрудничество.
Резюме в свободной форме присылайте на [email protected].
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