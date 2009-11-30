Скрипт подстановки данных формы в документ

Веб-программированиеЗавершен8 заявок299 просмотров
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Нужен скрипт для подстановки данных из формы на сайте в готовый к печати документ.

Пользователь заполняет поля web-формы, нажимает кнопку, например “Сформировать документ” и получает на открывшейся в новом окне странице готовые к распечатке картинки документа с заполненными полями.

Копия сформированного документа отправляется на почту администратору и заполнявшему форму.

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14 лет назад
work4time
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
online-project
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$30
1 день
Всем: ответственные ребята и знают свое дело! Спасибо за работу, выполненную качественно и в срок. В случае необходимости буду обращаться снова.
Николай четко формулирует то, что он хочет получить в результате выполнения работы. Деньги переводит точно в размере соответствующем всем договоренностям и своевременно. Адекватно относится к оплате труда и затраченного на работу времени. Рекомендуем всем! Будет очень рады работать и далее.
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