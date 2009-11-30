Скрипт подстановки данных формы в документ

У нас достаточно просто сайт на html . Требуется взять видео с одного сайта и сграбить на другой в html. С изменением анг заголовков на русские по тематике видео что там. Сроки до недели. Прошу писать среднюю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для подстановки данных из формы на сайте в готовый к печати документ.
Пользователь заполняет поля web-формы, нажимает кнопку, например “Сформировать документ” и получает на открывшейся в новом окне странице готовые к распечатке картинки документа с заполненными полями.
Копия сформированного документа отправляется на почту администратору и заполнявшему форму.
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