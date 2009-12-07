Шаблон на Joomla

Для интернет аукциона. Есть время в формате unix. например 200405 , это сколько осталось до завершения торгов в секундах. Скрипт должен вычислять сколько это секунд, минут, часов, дней. и начинать обратный отсчет времени. Время не будет больше 99 дней. если ...