Изменение формы заказа магазина на VamShop

Веб-программированиеЗавершен5 заявок261 просмотр
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Добрый день!

Нужно изменить форму заказа в интернет-магазине на VamShop:

1) Уменьшить кол-во полей до

- ФИО

- Телефон

- E-mail

- Адрес

2) Форма заказа должна появляться во всплывающем слое

Прототип желаемого результата http://fotos.ua/sandisk/cruzer-micro-u3-16-gb-readyboost.html (нажимайте на "Купить").

14 лет назад
pervak2
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
beetlegauge
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень доволен работой с Марией! Работа была сделана в оговоренный срок, причем с учетом тестирования. Все-все пожелания были учтены, а программное решение было красиво оформлено. В отличие от многих предлагавших себя программистов Мария не стала говорить о том какой плохой движок, как сложно делать и т.п., а четко сразу поняла задание и сделала как нужно, прислушиваясь к моим отзывам. Впечатления очень положительные, настоящий профессионал. Планирую делать грядущую переделку сайта именно с ней. Спасибо за качественный проект!
Замечательно сработались!!! Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество!
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