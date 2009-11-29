Изменение формы заказа магазина на VamShop

Очень доволен работой с Марией! Работа была сделана в оговоренный срок, причем с учетом тестирования. Все-все пожелания были учтены, а программное решение было красиво оформлено. В отличие от многих предлагавших себя программистов Мария не стала говорить о том какой плохой движок, как сложно делать и т.п., а четко сразу поняла задание и сделала как нужно, прислушиваясь к моим отзывам. Впечатления очень положительные, настоящий профессионал. Планирую делать грядущую переделку сайта именно с ней. Спасибо за качественный проект!