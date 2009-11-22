Разработка двух модулей для DLE 8

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки187 просмотров
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1) Расширенный модуль регистрации и оплата за выбранный пакет услуг и типа аккаунта, нужно точная копия регистрации с этого сайта: https://bongous.com/signup.php, но без поля ввода скидочного купона и показ соглашения в начале как здесь http://www.usabox.com/su_1_contract_NN.asp

Доолнительно к этому модулю идёт:

- Оплата через PayPal (Убрать оплату кредитками)

- Письмо приходит пользователю о том что аккаунт будет создан в течении 24 часов

- Письмо приходит админу со всеми заполненными полями который заполнил тот же самый пользователь так как панель для пользователь будет не DLE-ная.

2) Разработать калькулятор который нужно стянуть с этого сайта http://www.bongous.com/consolidation_calculator.php, все цены должны братся отсюда http://www.bongous.com/shipping_cost_calculator.php.

Пожалуйста, скажите цены за модули по отдельности и сроки!

14 лет назад
pompey
Эльман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
giveme
Юрий 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
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