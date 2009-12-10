Ролик с крутящимися коробками

Создание грамотно построенной формы Запроса с Сайта на Почту, Дизайн есть в него встроить !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется до 10.12.2009 сделать ролик с управлением их файла xml формата.
Более подробное ТЗ - http://enabea.com/freelance/17.php
Просьба написать с проект свои предложения обязательно с ценой и способами оплаты. Желательно разработчик из России.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать плагин тегов для xtraupload Офф сайт движка: http://xtrafile.com Нужно для него написать плагин тегов для добавляемых файлов (+ отображения облака тегов на главной странице + поиск по тегам) и сделать еще пару мелких доработок для моего ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать игры для игрового сайта. Скорее всего, помимо непосредственно программирования, потребуется и разработка дизайна игр (чтобы дизайн игр органично смотрелся с общим оформлением проекта). Движок сайта реализован на php+mysql. Плюс, требуется интеграция некоторых игр сайта с API ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать аналог сайта http://ru.partypoker.com/ Без казино, нард, бинго, финансовый трейдинг, ставки (вобщем без верхнего блока) изменить не много фон сайта E-mail: [email protected] ICQ: 551046453 Прошу предложить вашу цену и срокиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходим парсер яндекс маркета который будет собирать данные в базу по моему формату, требуемые основные функциональные возможности : - парсить только большое изображение и тех. характеристики - возможность парсинга разных категорий товаров в одну базу например ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно приложение api для соц.сети Контакт Сапер – 7х7 11 мин и 30х19 99 мин а так же турнирную версию 30х19 ( на время) - остальное расскажу в icq/ Интересует цена Писать в ICQ 33636594триВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать простенький модуль в правой колонке сайта. Вводятся поля: - ФИО - телефон - время звонка (выбирается пользователем через селект) - само сообщение Нужно указанную форму отправлять на e-mail директора. Исходные данные: предоставлю PSD и доступ в CMS Joomla.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно зашифровать не большой php код. 1) Главное что бы символы кода смахивали на символы картинки по типу Zend Guard 2) Не каких символов phpВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно сделать настройки и внести небольшие исправления по 2-м сайтам. 1-й сайт. 1. Установить готовый шаблон Joomla в связке с VirtueMart на хостинг. 2. Настроить модули Joomla. 3. Прописать русские названия для VirtueMart [н-р: "Add to Cart" заменить на ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать сайт с возможностью регистрации пользователей 10 статическими страницами информации, форумом, 3 станицами информации появляющимися по результатам прохождения тестирования. Дизайн сайта не нужен (уже готов). Тесты разрабатывать не надо. Нужно качественно сделать систему регистрации пользователей (около ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад