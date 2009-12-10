Ролик с крутящимися коробками

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок203 просмотра
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Требуется до 10.12.2009 сделать ролик с управлением их файла xml формата.

Более подробное ТЗ - http://enabea.com/freelance/17.php

Просьба написать с проект свои предложения обязательно с ценой и способами оплаты. Желательно разработчик из России.

14 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 часа назад
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