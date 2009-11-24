Форма обратной связи

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Веб-программированиеЗавершен12 заявок298 просмотров
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Нужно написать простенький модуль в правой колонке сайта.

Вводятся поля:

- ФИО

- телефон

- время звонка (выбирается пользователем через селект)

- само сообщение

Нужно указанную форму отправлять на e-mail директора.

Исходные данные: предоставлю PSD и доступ в CMS Joomla.

14 лет назад
stranger
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Превосходная работа. Иван - профессиональный программист. решения и методы реализации на высочайшем уровне. Спасибо.
Четкая постановка задачи и цели. Своевременная оплата. Вежливый и приятный тон. Отличный заказчик и человек. Буду рад долгосрочному сотрудничеству.
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