Whois сервис

Интересует создание whois сервиса со следующими возможностями:

Первое

1. Информация о домене должна браться напрямую из TC-RIPN

2. Подбор доменного имени должен быть такой:

есть три строки в которые вводяться

2.1 тематика

2.2 ключевые слова 1

2.3 ключевые слова 2

На основе этих данных должно подбираться доменное имя

3.NS lookup

4.DNS Watch

5.Ping

6.Трасировка пути до хоста

7. массовая проверка whois

Необходимо чтобы можно было легко сменить дизайн (скрипт без админки)

Второе

1. Информация о домене должна браться напрямую из TC-RIPN

2. Подбор доменного имени должен быть такой:

есть три строки в которые вводяться

2.1 тематика

2.2 ключевые слова 1

2.3 ключевые слова 2

На основе этих данных должно подбираться доменное имя

массовая проверка whois

Необходимо чтобы можно было легко сменить дизайн (скрипт без админки)

Напишите сроки и стоимость по первой и второй части отдельно

В дальнейшем необходимо будет доработать скрипт

Оплата только webmoney

Если берете предоплату, то могу внести только 30%

В любом случае все обсуждаемо.

Предложения оставляйте здесь