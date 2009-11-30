Whois сервис

Веб-программированиеЗавершен5 заявок288 просмотров
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Интересует создание whois сервиса со следующими возможностями:

Первое

1. Информация о домене должна браться напрямую из TC-RIPN

2. Подбор доменного имени должен быть такой:

есть три строки в которые вводяться

2.1 тематика

2.2 ключевые слова 1

2.3 ключевые слова 2

На основе этих данных должно подбираться доменное имя

3.NS lookup

4.DNS Watch

5.Ping

6.Трасировка пути до хоста

7. массовая проверка whois

Необходимо чтобы можно было легко сменить дизайн (скрипт без админки)

Второе

1. Информация о домене должна браться напрямую из TC-RIPN

2. Подбор доменного имени должен быть такой:

есть три строки в которые вводяться

2.1 тематика

2.2 ключевые слова 1

2.3 ключевые слова 2

На основе этих данных должно подбираться доменное имя

массовая проверка whois

Необходимо чтобы можно было легко сменить дизайн (скрипт без админки)

Напишите сроки и стоимость по первой и второй части отдельно

В дальнейшем необходимо будет доработать скрипт

Оплата только webmoney

Если берете предоплату, то могу внести только 30%

В любом случае все обсуждаемо.

Предложения оставляйте здесь

14 лет назад
webmastersb
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
WriteX
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Заказывал сервис для подбора доменов. сделано было все в срок.
давно дело было, не помню, как работали, но нареканий не было
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