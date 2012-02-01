WriteX

Виктор Кудлак WriteX

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Полный цикл работ по разработке, наполнению и запустку Интернет-проектов.

Настройка и сопровождение клиентских серверов

Разработка программных комплексов на базе GNU/Linux

В штате есть:

- Программисты

- Системные администраторы

- Дизайнеры

- Копирайтеры

- WEB-Мастера

Linux

  • Верстка сайта

    требуется сверстать лендинг страницу и типовые внутренние страницы. пример в файлах Нужны статичные HTML страницы, совместимые как с новыми браузерами и HTML5, так и старыми версиями (Opera 12, Firefox 24.7.0, Chrome, IE7)

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка front-end части проекта на jquery

    jQuery-Mobile UI нужен программист для разработки front-end части проекта на jquery. перемещение объектов по рабочей области, адаптация дизайна под разные мобильные устройства и многое другое. требование -- знание HTML5. Проект долгий, но сроки первого релиза сжатые. ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • WEB-Программист Битрикс (bitrix)

    $2500

    Студия Kodix (http://kodix.ru/) специализируется на создании сложных веб-проектов, а также консалтинге клиентов по позиционированию в интернете. На данный момент Kodix открывает филиал в Санкт-Петербурге под ряд новых проектов. Поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов в команду, ...

    PHPHTMLCSSjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести ~80 позиций в OpenCart

    $50

    Необходимо внести 30 позиций одежды и ~50 позиций дорожных сумок. По одежде -- есть исходный сайт с описаниями, ценами и т.д., по дорожным сумкам необходимо поискать информацию по сайтам. Основных моделей порядка 10, дальше вариации цветов и ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    техническое задание на сайт в проекте: http://www.weblancer.net/projects/326680.html необходима верстка. требования к верстке и верстальщику: - валидный код - знание jquery - возможность динамичной подгрузки контента помимо основной верстки потребуется поддержка кода и взаимодействия с разработчиком при создании системы. пример макета ...

    Верстка сайтаHTMLjQuery
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система авторизации и регистрации (perl, ldap)

    Нужен аналог https://accounts.google.com/ManageAccount?hl=ru либо http://passport.yandex.ru Функционал: - Регистрация - Авторизация - Возможность трехсторонней авторизации (для использования на сайтах), за основу можно взять готовые API - Правка персональных данных - Управление содержимого домена - Должна быть возможность ...

    NginxPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина arma.pro

    $250

    дизайн интернет-магазина. с нуля без исходного логотипа и цветов. символика нейтральная - не военная не спортивная не охотничья, аудитория - спортивные стрелки, военные, сотрудники правохранительных органов, телохранители, охранники, охотники, товары продаются используются всеми этими людьми. подробности в личку. убедительная просьба ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Составить договор

    Необходимо составить договор об оказании услуг по администрированию серверов на основании общих принципов взаимодействия с клиентами. подробности будут предоставлены в личном порядке. оставляйте продложения с информацией по срокам, стоимости и опыте работы.

    Юридические услуги1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Каталог продукции

    Необходим дизайн каталога продукции. Фото есть в хорошем качестве, необходимо подготовить для печати. Всего 16 наименований.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайнер

    $1000

    Санкт-Петербург РАБОТА В ОФИСЕ. Должностные обязанности: разработка WEB-Дизайна, банеров Требования к кандидату: Знаниче Photoshop, Corel Draw, Flash. Знание 3D-Studio Max преимущественно. Наличие портфолио обязательно. Условия работы: Полюстровский 28 Б офис 26 работа в офисе график работы 5/2 с 10 до 18 ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
olmerius
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта
Адекватная постановка задач и прием работы. Оплата сразу же после окончания работ. Общаться легко и заказчик всегда отвечает на вопросы.
Задача выполнена качественно и в срок. стоимость работ оправдывает качество. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
tanelinka
Татьяна 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Внести ~80 позиций в OpenCart
Отличный заказчик. Оплата без задержек. Рекомендую!
Работу сделала отлично. рекомендую.
Ответный отзыв
monavr
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Дизайн интернет-магазина arma.pro
Виктор професионал и человек слова. Ответственный, пунктуальный, добрый. От начала и до конца сотрудничества остались только хорошие воспоминания и желание сотрудничать в будущем.
все хорошо сделал. жаль что проект так и не пошел в работу...
Ответный отзыв
yanavoloshina
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Подготовить описание продукции. (женская одежда)
Прекрасный заказчик! Оплата в срок. Четко поставленные задачи. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую всем кому нужно качественно наполнить сайт контентом в минимальные сроки.
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FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$0
10 баллов
15 лет назад
Необходимо наполнить сайт siriusgroups.ru текстом
Понравилась работа с Виктором и Яной! Все четко и в срок! Своевременная оплата! Всем рекомендую!
Текст который заказывали выполнен быстро и качественно. Нам все понравилось. Советую=)
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