Нужен технический писатель для для написания документации по почте
Полный цикл работ по разработке, наполнению и запустку Интернет-проектов.
Настройка и сопровождение клиентских серверов
Разработка программных комплексов на базе GNU/Linux
В штате есть:
- Программисты
- Системные администраторы
- Дизайнеры
- Копирайтеры
- WEB-Мастера
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать скрипт для работы с Selenium (https://ru.wikipedia.org/wiki/Selenium), чтобы спарсить базу репетиторов с Авито (http://avito.ru).Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
требуется сверстать лендинг страницу и типовые внутренние страницы. пример в файлах Нужны статичные HTML страницы, совместимые как с новыми браузерами и HTML5, так и старыми версиями (Opera 12, Firefox 24.7.0, Chrome, IE7)HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется синхронизировать базу счетов в redmine и 1c-бухгалтерия 8.3 по средствам XML. Redmine умеет выгружать по rest информацию о счетах, соответственно необходимо сделать xml в формате обмена.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
jQuery-Mobile UI нужен программист для разработки front-end части проекта на jquery. перемещение объектов по рабочей области, адаптация дизайна под разные мобильные устройства и многое другое. требование -- знание HTML5. Проект долгий, но сроки первого релиза сжатые. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Студия Kodix (http://kodix.ru/) специализируется на создании сложных веб-проектов, а также консалтинге клиентов по позиционированию в интернете. На данный момент Kodix открывает филиал в Санкт-Петербурге под ряд новых проектов. Поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов в команду, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
необходимо из этого дизайна: http://www.chemodan.spb.ru/design/ http://www.chemodan.spb.ru/design/cart.html http://www.chemodan.spb.ru/design/manufacturer.html http://www.chemodan.spb.ru/design/product.html сделать шаблон для OpenCart http://www.chemodan.spb.ru/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо внести 30 позиций одежды и ~50 позиций дорожных сумок. По одежде -- есть исходный сайт с описаниями, ценами и т.д., по дорожным сумкам необходимо поискать информацию по сайтам. Основных моделей порядка 10, дальше вариации цветов и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
техническое задание на сайт в проекте: http://www.weblancer.net/projects/326680.html необходима верстка. требования к верстке и верстальщику: - валидный код - знание jquery - возможность динамичной подгрузки контента помимо основной верстки потребуется поддержка кода и взаимодействия с разработчиком при создании системы. пример макета ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен аналог https://accounts.google.com/ManageAccount?hl=ru либо http://passport.yandex.ru Функционал: - Регистрация - Авторизация - Возможность трехсторонней авторизации (для использования на сайтах), за основу можно взять готовые API - Правка персональных данных - Управление содержимого домена - Должна быть возможность ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
дизайн интернет-магазина. с нуля без исходного логотипа и цветов. символика нейтральная - не военная не спортивная не охотничья, аудитория - спортивные стрелки, военные, сотрудники правохранительных органов, телохранители, охранники, охотники, товары продаются используются всеми этими людьми. подробности в личку. убедительная просьба ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо составить договор об оказании услуг по администрированию серверов на основании общих принципов взаимодействия с клиентами. подробности будут предоставлены в личном порядке. оставляйте продложения с информацией по срокам, стоимости и опыте работы.Юридические услуги1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется на постоянную сдельную работу программист Perl со знанием 1С-Бухгалтерия. Задачи: разработка интернет-магазина с интеграцией 1С. Преимущественно знание: Catalyst, BerkeleyDB, LDAP.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо либо доработать имеющийся, либо разработать с нуля дизайн сайта. подробности в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо подготовить описание на 16 позиций женской верхней одежды.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходим дизайн каталога продукции. Фото есть в хорошем качестве, необходимо подготовить для печати. Всего 16 наименований.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1000
Санкт-Петербург РАБОТА В ОФИСЕ. Должностные обязанности: разработка WEB-Дизайна, банеров Требования к кандидату: Знаниче Photoshop, Corel Draw, Flash. Знание 3D-Studio Max преимущественно. Наличие портфолио обязательно. Условия работы: Полюстровский 28 Б офис 26 работа в офисе график работы 5/2 с 10 до 18 ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо наполнить сайт siriusgroups.ru текстом 300рублей/1000 знаков. нужно к понедельнику.Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
На постоянную основу ищется дизайнер. Для разработки дизайна сайтов.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен макет буклета, только его первая страница. Если заинтересовало Моя ISQ 237141787 Яна Есть примерно что мы хотим файл прикреплен.Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт15 лет назад