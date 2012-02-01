Студия Kodix (http://kodix.ru/) специализируется на создании сложных веб-проектов, а также консалтинге клиентов по позиционированию в интернете. На данный момент Kodix открывает филиал в Санкт-Петербурге под ряд новых проектов. Поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов в команду, ...