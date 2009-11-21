Требуется защита от ddos атак

Системное администрированиеЗавершен6 заявок247 просмотров
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Сайт находится под ддосом неделю, требуется постоянная защита, сайт стоит на vps.

14 лет назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
WriteX
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Спасибо, помог мне кое в чем разобраться...
давно дело было, не помню, как работали, но нареканий не было