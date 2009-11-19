Подправить пхп

Системное администрированиеЗавершен7 заявок238 просмотров
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OS debian

нужно переустановить пхп

14 лет назад
Bright_Gonsales
Донцов 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Fanees
Фанис 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Хороший специалист который не бросает дело на пол пути, была проблема - обратился - нет проблемы. Рекомендую !
Очень хороший заказчик. Всячески помогал при настройке, и оплатил сразу же после выполнения работы. Всегда добро пожаловать! Оплатил намного больше, чем я просил: очень честный и добрый работадатель! Всегда рад помочь!