Установка и настройка FTP сервиса на Debian Lenny

$10
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки210 просмотров
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Необходимо установить и настроить FTP для работы с ispconfig 3 на Debian Lenny. Обязательно указывайте время, за которое выполните работу.

Debian
14 лет назад
morozov1983
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
alexKol
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$15
1 день