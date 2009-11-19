Есть выделенный сервер - система Windows 2008 - требуется настроить Apache под Битрикс - в настоящий момент жрет ресурсы всей системы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дан домен типа nsk.ru
Делегирование назначено ns1.nsk.ru с ip=192.168.10.4
построить записи SOA и NS
написать в обе стороны
Срочно!!!
- Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо установить и настроить FTP для работы с ispconfig 3 на Debian Lenny. Обязательно указывайте время, за которое выполните работу.Закрыт14 лет назад
Есть компьютер с двумя сетевыми интерфейсами. Каждый из этих интерфейсов через роутер подключен к интернету через своего провайдера, т.е. схема такая: Интерфейс1 (192.168.0.2) -> роутер1 (192.168.0.1) –> PPPoE Провайдера1 – Интернет Интерфейс2 (10.0.0.2) -> роутер2 (10.0.0.1) -> ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Падает сервер ВПС без кеша от 20 посетителей Сайт на symfony http://holiday-crimea.com.ua/dev.php/Системное администрирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо перенести проект с виртуального хостинга на новый виртуальный выделенный сервер (VPS). Сервер работает на FreeBSD. 1) В разработке проекта использовались: CodeIgniter, MySQL, jQuery. 2) Проект состоит из: - основной домен - два поддомена для тестовых площадок - три служебных ...Завершен14 лет назад
Оператору в 1С 8 УТ нужно увеличить шрифт в программе. Имеются в виду все шрифты (окна, таблицы, формы и т.п.) Прошу смену видеорежима не советовать. Грамотный совет оплачиваетсяСистемное администрирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Ситуация такая, есть сервер, на нем фря.. на фре апач, на апаче сайт =) на сайте файловый обменник - на пхп... 2 дня пробовал заливал большой файлик на сайт..- 1.5 гигабайта... не получалось.. сначала ...Завершен14 лет назад
- $5
Есть VPS, нужно установить XsltЗавершен14 лет назад
Нужен человек, который будет поддерживать работу двух наших серверов. Время от времени буду небольшие задания, иногда большие по переустановке ПО на сервере. Оплата сдельная, договорная. Обязательное условие - стабильное присутствие в онлайнеСистемное администрирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Sendmail на FreeBSD не может отправить почту из-под юзера. Под root и через SMTP работает. Примерное сообщение об ошибке %collect: Cannot write ./dfnA4A8ghT058870 (bfcommit, uid=1000, gid=25): Permission denied queueup: cannot create queue file ./qfnA4A8ghT058870, euid=1000, fd=-1, fp=0x0: Permission denied Кто ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад