Построить записи SOA и NS

Системное администрированиеЗавершен2 заявки203 просмотра
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Дан домен типа nsk.ru

Делегирование назначено ns1.nsk.ru с ip=192.168.10.4

построить записи SOA и NS

написать в обе стороны

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14 лет назад
AiM9
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
jkh-ix
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
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