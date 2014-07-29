Синхронизация базы счетов в redmine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Требуется синхронизировать базу счетов в redmine и 1c-бухгалтерия 8.3 по средствам XML. Redmine умеет выгружать по rest информацию о счетах, соответственно необходимо сделать xml в формате обмена.

11 лет назад
WriteX
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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