Поставить шаблон на сайт Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок135 просмотров

Надо распаковать шаблон в отдельную папку на хостинге, и настроить чтобы он отображался на домене test.domain.ru или же на Вашем тестовом хостинге, чтобы потом перенести готовый проект на уже имеющийся сайт.

Перенести имеющиеся данные на новый шаблон, сохранить ЧПУ.

Помочь в начальной настройке.

WordPress
11 лет назад
Streetmachine
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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