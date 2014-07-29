Поставить шаблон на сайт Wordpress

Надо распаковать шаблон в отдельную папку на хостинге, и настроить чтобы он отображался на домене test.domain.ru или же на Вашем тестовом хостинге, чтобы потом перенести готовый проект на уже имеющийся сайт.

Перенести имеющиеся данные на новый шаблон, сохранить ЧПУ.

Помочь в начальной настройке.