Создание калькулятора на JAVA с бегунками.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок185 просмотров

Нужно создать онлайн калькулятор, по аналогии с этим http://кпкинвест.рф/ (пример на главной странице).

Интересует цена вопроса и сроки выполнения.

Java
11 лет назад
inversator
Алексей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

fstby
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

fstby
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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