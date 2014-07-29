Нужен парсер чтобы спарсить иностарнный интернет магазин. Парсинг на сайте 150 категорий(порядка 50 товаров в каждой категории) Доступ только залогиненому пользователю. Большая вложенность для получения данных. Данные нужно будет предоставить в виде mysql ...
Нужно изменить готовый jquery плагин
Здравствуйте, нужен Front end программист, который хорошо понимает javascript и jquery, svg.
Есть страничка: http://wikigraff.ru/inner.php
Она использует этот плагин: https://github.com/kennethkufluk/js-mindmap
Этот плагин надо переписать на страничке так, чтобы он имел немножко иной функционал, а именно:
1. При клике на "пузырек", он не должен сворачивать старые пузырики, а открывать новые плюсая к старым графы
2. Информацию о пузыриках в данный момент пагин берет из html дерева элементов, надо, чтобы он брал их из скрипта (скрипт делать не надо).
3. Надо, чтобы при клике на пузырик, плагин вставлял текст в колонку с права (текст берет из скрипта)
4. Надо сделать так, чтобы карту пузыриков можно было двигать влево-вправо, вверх и вниз, чтобы она не была приклеена к центру
5. Надо, чтобы карта не закрывала все элементы, а напротив, была под ними. Т.е. если жать на стрелочки в меню правого окна, при развороте с лева, карта не должа все перекрывать. Также, если карта будет очень длинной, она не должна перекрывать никакие элементы вверху, внизу или права.
6. Подставить имя статьи в url , например site.ru/inner.php?article=имя статьи
Т.е. работа выглядит так, пользователь жмет на пузырик, отправляется ajax запрос скрипту. Скрипт возвращает значения следующих связей и текст статьи. Текст статьи Вы вставляете в правый блок, и строите карту исходя из новых связей.
Самый первый раз имя статьи брать из get запроса для отправки скрипту, из url.
Скрипт возвращает данные в таком виде:
[статья1, статья2, граф, еще взаимосвязь]:текст статьи
Где в квадратных скобках через запятую графы, а дальше после двоеточия текст статьи в html
Изучите файлы плагина на гитхабе, указывайте цену.
Желательно сделать всё сегодня-завтра или хотябы 2.3 и 5 пункты.
Извините, но никаких предоплат.
Готов работать по безопасной сделке.
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