Нужно изменить готовый jquery плагин

Здравствуйте, нужен Front end программист, который хорошо понимает javascript и jquery, svg.

Есть страничка: http://wikigraff.ru/inner.php

Она использует этот плагин: https://github.com/kennethkufluk/js-mindmap

Этот плагин надо переписать на страничке так, чтобы он имел немножко иной функционал, а именно:

1. При клике на "пузырек", он не должен сворачивать старые пузырики, а открывать новые плюсая к старым графы

2. Информацию о пузыриках в данный момент пагин берет из html дерева элементов, надо, чтобы он брал их из скрипта (скрипт делать не надо).

3. Надо, чтобы при клике на пузырик, плагин вставлял текст в колонку с права (текст берет из скрипта)

4. Надо сделать так, чтобы карту пузыриков можно было двигать влево-вправо, вверх и вниз, чтобы она не была приклеена к центру

5. Надо, чтобы карта не закрывала все элементы, а напротив, была под ними. Т.е. если жать на стрелочки в меню правого окна, при развороте с лева, карта не должа все перекрывать. Также, если карта будет очень длинной, она не должна перекрывать никакие элементы вверху, внизу или права.

6. Подставить имя статьи в url , например site.ru/inner.php?article=имя статьи

Т.е. работа выглядит так, пользователь жмет на пузырик, отправляется ajax запрос скрипту. Скрипт возвращает значения следующих связей и текст статьи. Текст статьи Вы вставляете в правый блок, и строите карту исходя из новых связей.

Самый первый раз имя статьи брать из get запроса для отправки скрипту, из url.

Скрипт возвращает данные в таком виде:

[статья1, статья2, граф, еще взаимосвязь]:текст статьи

Где в квадратных скобках через запятую графы, а дальше после двоеточия текст статьи в html

Изучите файлы плагина на гитхабе, указывайте цену.

Желательно сделать всё сегодня-завтра или хотябы 2.3 и 5 пункты.

Извините, но никаких предоплат.

Готов работать по безопасной сделке.