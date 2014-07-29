Нужен программист на NETCAT опытный

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Ищем опытного программиста на разработку сайтов на NETCAT -на работу постоянную и временную

по доработке и поддержке существующих проектов и разработке новых.Опыт и портфолио обязательны по данному движку.

Также нужен прогеры- чистый JS ,Yii

JavaScriptYii
11 лет назад
vladburv
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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