Итак, есть большой сайт, которые требует правок программиста с правильными руками. Надо будет побороть дубли страниц, автоматизировать построение sitemap.xml, добавить теги description, ну и мелкие правки. Интересуют в первую очередь люди с ...
Нужен программист на NETCAT опытный
Ищем опытного программиста на разработку сайтов на NETCAT -на работу постоянную и временную
по доработке и поддержке существующих проектов и разработке новых.Опыт и портфолио обязательны по данному движку.
Также нужен прогеры- чистый JS ,Yii
Заявки фрилансеров
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