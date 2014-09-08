Импорт данных xml в панель отчетов на сайте

1) импорт данных из xml (создать импортер) в базу данных Mysql (базу необходимо создать)

http://tl.artnova.ru/result.xml - пример xml для импорта

2) создать на PHP скрипт вывода статистических данных в виде таблицы по интересующим датам. А также под таблицей выводить суммы по определенным столбцам.

3) должна быть админка для заведения пользователей (у пользователя может быть 1 или несколько статистических объектов) по ним-то они и будут просматривать статистику.

4) создать форму авторизации этих пользователей.