Импорт данных xml в панель отчетов на сайте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок140 просмотров

1) импорт данных из xml (создать импортер) в базу данных Mysql (базу необходимо создать)

http://tl.artnova.ru/result.xml - пример xml для импорта

2) создать на PHP скрипт вывода статистических данных в виде таблицы по интересующим датам. А также под таблицей выводить суммы по определенным столбцам.

3) должна быть админка для заведения пользователей (у пользователя может быть 1 или несколько статистических объектов) по ним-то они и будут просматривать статистику.

4) создать форму авторизации этих пользователей.

MySQLPHP
11 лет назад
srez
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Apach47
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$110
8 дней
Все сделал по т/з, немного не в срок, но как специалиста рекомендую
Грамотно сформированное ТЗ и своевременная оплата за выполненную работу. Рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

Apach47
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад