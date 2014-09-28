Apach47

Максим Apach47

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Разработка модуля
Рекомендую следующего исполнителя: - хороший результат :)
1.Достаточно хорошо поставленная задача 2.Лояльность по отношению к возникающим трудностям, увеличивающим сроки 3.Весь рабочий день доступен онлайн для оперативной коммуникации Сотрудничеством в целом доволен.
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prain
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
7 баллов
9 лет назад
Модуль стримов для DLE
сделал все как просил, даже больше)) работой доволен.
Иван всегда был на связи, оперативно отвечал и корректировал ход рабочего процесса. Рекомендую.
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nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Сверстать 1 стр. из psd макета, подключить e-mail оповещение
Максим выполнил работу в срок, хотя сроки были очень сжатые - вечером заказ - утром все должно быть готово. Был на связи в обозначенное время. Помог некоторыми советами. Всем рекомендую.
Адекватный и приятный в общении человек. Работу оплатил моментально. Рекомендую.
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supcheg85
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
5 баллов
9 лет назад
Автоматическая футбольная статистика для сайта
Сотрудничество в процессе, работа затянулась...
srez
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$110
8 баллов
9 лет назад
Импорт данных xml в панель отчетов на сайте
Все сделал по т/з, немного не в срок, но как специалиста рекомендую
Грамотно сформированное ТЗ и своевременная оплата за выполненную работу. Рекомендую как хорошего заказчика.
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Веб-программирование
6 отзывов(-1)
$8/час
от $60от 2 дней
нет рейтинга