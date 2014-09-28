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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую следующего исполнителя: - хороший результат :)
Ответный отзыв
1.Достаточно хорошо поставленная задача 2.Лояльность по отношению к возникающим трудностям, увеличивающим сроки 3.Весь рабочий день доступен онлайн для оперативной коммуникации Сотрудничеством в целом доволен.
$20
7 баллов
9 лет назад
сделал все как просил, даже больше)) работой доволен.
Ответный отзыв
Иван всегда был на связи, оперативно отвечал и корректировал ход рабочего процесса. Рекомендую.
$20
9 баллов
9 лет назад
Максим выполнил работу в срок, хотя сроки были очень сжатые - вечером заказ - утром все должно быть готово. Был на связи в обозначенное время. Помог некоторыми советами. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный и приятный в общении человек. Работу оплатил моментально. Рекомендую.
$60
5 баллов
9 лет назад
Сотрудничество в процессе, работа затянулась...
$110
8 баллов
9 лет назад
Все сделал по т/з, немного не в срок, но как специалиста рекомендую
Ответный отзыв
Грамотно сформированное ТЗ и своевременная оплата за выполненную работу. Рекомендую как хорошего заказчика.
Веб-программирование
6 отзывов(-1)
$8/час
от $60от 2 дней
нет рейтинга