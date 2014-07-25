Автоматическая футбольная статистика для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки197 просмотров

Нужен программист, который недорого прикрутит автоматическую статистику для футбольного сайта (чтобы при вводе данных всё было автоматизировано: таблицы, голы, команды и прочее) . Сайт построен на DLE. Кто поможет? Ребята, бюджет ограничен!

Мне что-то супернавороренное не нужно. К примеру, как здесь надо: http://onedivision.ru/season-498720/results

Вот турнирная таблица, кликаем по команде - открывается краткая информация по клубу со вкладками на сыгранные матчи, календарь, статистику команды, игроков и новости (по тегу). Естественно, все данные я заполняю вручную (составы, счёт, голы), после чего вся инфа по базе должна везде обновиться. Надеюсь, понятно объяснил. Такая статистика встречается почти везде, поэтому не думаю, что создать это проблематично:)

DLE
11 лет назад
supcheg85
Романов 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Apach47
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$60
3 дня
Сотрудничество в процессе, работа затянулась...

Заявки фрилансеров

Apach47
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад