Автоматическая футбольная статистика для сайта

Нужен программист, который недорого прикрутит автоматическую статистику для футбольного сайта (чтобы при вводе данных всё было автоматизировано: таблицы, голы, команды и прочее) . Сайт построен на DLE. Кто поможет? Ребята, бюджет ограничен!

Мне что-то супернавороренное не нужно. К примеру, как здесь надо: http://onedivision.ru/season-498720/results

Вот турнирная таблица, кликаем по команде - открывается краткая информация по клубу со вкладками на сыгранные матчи, календарь, статистику команды, игроков и новости (по тегу). Естественно, все данные я заполняю вручную (составы, счёт, голы), после чего вся инфа по базе должна везде обновиться. Надеюсь, понятно объяснил. Такая статистика встречается почти везде, поэтому не думаю, что создать это проблематично:)