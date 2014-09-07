Посадить верстку на Битрикс

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок150 просмотров

Функционал сайта стандартный, верстка готова. По макетам можно понять, что и как должно работать. С исполнителем все обсудим более подробно по скайпу. Верстку вышлю исполнителю.

Необходимо посадить на Битрикс.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web-hamster
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Работа была выполнена за адекватный бюджет довольно качественно. Все доработки были внесены своевременно. Будем работать по другим проектам.
Отлично поработали!

Заявки фрилансеров

web-hamster
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад