Требуется разработать модуль DLE 10.1

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки135 просмотров

Собственно ТЗ для моего сервиса.

1. Нам поступает заказ, мы его принимаем.

2. Через API он направляется на биржу http://smofast.com/

3. Там выполняется заказ.

Подробнее, всю суть, задумку и т.д. Можно будет описать в личку.

DLE
11 лет назад
Thorn3
Артём 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

CreativeComing
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$250
9 дней

Заявки фрилансеров

CreativeComing
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад