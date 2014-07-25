Требуется разработать модуль DLE 10.1

Требуется функциональный аналог http://evrostroy.biz/, но КРОМЕ КАЛЬКУЛЯТОРОВ. За исключением, что фильтры в категориях будут такие http://eleosstroy.ru/suhaya-smes-m-150, а не как у евростроя http://evrostroy.biz/catalog.html?cid=1829 Сейчас проект на стадии сметы. Интересует цена для сайта, ...