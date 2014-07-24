Исправить шаблон page-title для друпал

Есть сайт на Drupal

Установлен модуль page_title

Для таксономии прописываем шаблон автогенерации [term-title] - купить в магазине

Все работает, генерируется. Но, если при редактировании конкретного словаря таксономии, прописать title вручную, то оно к этому кастомному описанию добавляет "- купить в магазине".

Должно быть так: если прописан кастомный текст - то кроме него больше ничего не добавляется.

Копать или в модуле page_title или, скорее всего, в taxonomy_title