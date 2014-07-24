Натянуть одностраничник на Битрикс

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Закрыт7 заявок132 просмотра

Необходимо натянуть на Битрикс одностраничник.

Верстка - есть. Верстку делал топовый верстальщик данного сервиса - она идеальна.

Не буду рассматривать заявки от фрилансеров без портфолио и отзывов.

Выбираю - не по цене.

11 лет назад
Shehovcova
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров