Нужен человек, который хорошо разбирается в блогах на вордпрессе. Сайт почти закончен и натянут на Вордпресс. Необходимо внести некоторые доработки по функционалу.
Натянуть одностраничник на Битрикс
Необходимо натянуть на Битрикс одностраничник.
Верстка - есть. Верстку делал топовый верстальщик данного сервиса - она идеальна.
Не буду рассматривать заявки от фрилансеров без портфолио и отзывов.
Выбираю - не по цене.
Заявки фрилансеров
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