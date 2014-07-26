Установить код mainlinkads.com на MODx 1.02

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка159 просмотров

Необходимо установить РНР код mainlinkads.com на MODx 1.02

На сайте выводятся коды других ссылочных бирж - но конфликт не с ними (проверено).

После установки необходимо показать как сделано. Возможна предоплата.

MODX
11 лет назад
prince5
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Качественный код с комментариями, также даны рекомендации по использованию кода на проекте. Рекомендую.
Все отлично, и заказчик отличный!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад