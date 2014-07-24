Доработать сайт на Drupal + доб. интернет-магазин

Приветствую всех.

Необходимо доработать сайт на Друпал (http://goo.gl/LGN0HT) + добавить на сайт интернет-магазин.

Все тексты и фотографии предоставляет Заказчик.

1. Доработки по сайту (в приложении) - смотреть обязательно!

2. Функционал интернет-магазина:

* Платежных систем не будет. Оплата по факту, курьеру на руки.

Заказ оформляется, отправляется, а затем Менеджер перезванивает и уточняет адрес доставки.

Пример: http://goo.gl/PM23Gt

* В интернет-магазине регистрации не будет.

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Что требуется от вас:

Оценить проект и огласить цену и сроки в двух вариантах:

1 вариант: доработка сайта (без интернет-магазина):

Стоимость доработки - ___ руб.

Сроки доработки (реальные) - ___ дней.

2 вариант: доработка сайта + Интернет-магазин

Стоимость разработки - ___ руб.

Сроки разработки проекта (реальные) - ___ дней.

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PS:

1. Приложение - обязательно к изучению!

2. В заявке напишите стоимость и сроки именно по 2 вариантам (как указано в задании). В противном случае, Ваша заявка рассматриваться не будет.

3. Адекватно оценивайте свои силы: указывайте реальные сроки - по этим срокам будет выставляться дедлайн вашей работы. Не успеете - вина целиком ваша.

Благодарю за внимание. Отвечать только в проект.