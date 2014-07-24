Для постоянного сотрудничества нужен программист 1С-Битрикс. С нас постоянный поток заказов на разработку интернет-магазинов. Также в отсутствии заказов есть внутренние заказы нашей студии. С вас опыт и профессионализм. ...
Доработать сайт на Drupal + доб. интернет-магазин
Приветствую всех.
Необходимо доработать сайт на Друпал (http://goo.gl/LGN0HT) + добавить на сайт интернет-магазин.
Все тексты и фотографии предоставляет Заказчик.
1. Доработки по сайту (в приложении) - смотреть обязательно!
2. Функционал интернет-магазина:
* Платежных систем не будет. Оплата по факту, курьеру на руки.
Заказ оформляется, отправляется, а затем Менеджер перезванивает и уточняет адрес доставки.
Пример: http://goo.gl/PM23Gt
* В интернет-магазине регистрации не будет.
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Что требуется от вас:
Оценить проект и огласить цену и сроки в двух вариантах:
1 вариант: доработка сайта (без интернет-магазина):
Стоимость доработки - ___ руб.
Сроки доработки (реальные) - ___ дней.
2 вариант: доработка сайта + Интернет-магазин
Стоимость разработки - ___ руб.
Сроки разработки проекта (реальные) - ___ дней.
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PS:
1. Приложение - обязательно к изучению!
2. В заявке напишите стоимость и сроки именно по 2 вариантам (как указано в задании). В противном случае, Ваша заявка рассматриваться не будет.
3. Адекватно оценивайте свои силы: указывайте реальные сроки - по этим срокам будет выставляться дедлайн вашей работы. Не успеете - вина целиком ваша.
Благодарю за внимание. Отвечать только в проект.
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